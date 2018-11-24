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ننشر قرار تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بـ"قنا"

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:10 ص
ننشر قرار تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بـ"قنا" المستشار حسام عبد الرحيم - وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم - أحمد الجعفرى
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نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير العدل رقم 9967 سنة 2018 بشأن نظام السجل العينى، والذى قرر فى مادته الأولى تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3071 لسنة 2016 من 1 نوفمبر 2018، وحتى 1 نوفمبر 2019.

 

ونصت المادة الثانية من القرار، على قبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (91) من قانون السجل العينيى بالأقسام المساحية بمحافظة قنا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار، وخاطبت المادة الثالثة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق لتنفيذ القرار.


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