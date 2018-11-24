video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم السبت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.
 
 
ويصاحب ذلك الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتشمل كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 15 22 
 
المنوفية 14 21
 
الغربية 14 21 
 
البحيرة 14 21 
 
الإسكندرية 15 21 
 
بلطيم 15 20 
 
مطروح 14 21 
 
السلوم 13 21 
 
سيوة 13 22 
 
بورسعيد 16 22 
 
دمياط 16 21
 
الزقازيق 15 22 
 
الإسماعيلية 13 23
 
السويس 14 22 
 
العريش 12 23 
 
رفح 11 22 
 
رأس سدر 16 22 
 
نخل 08 21 
 
نويبع 18 21 
 
طابا 14 20 
 
كاترين 09 13 
 
الطور 14 22 
 
شرم الشيخ 19 24 
 
الغردقة 17 25 
 
مرسى علم 18 24 
 
الفيوم 13 23 
 
بني سويف 13 23 
 
المنيا 13 23 
 
أسيوط 12 23 
 
سوهاج 13 24 
 
قنا 14 24 
 
الأقصر 15 25 
 
أسوان 17 25 
 
أبوسمبل 16 24 
 
الوادي الجديد 12 23 
 
شلاتين 19 26 
 
أبورماد 18 25 
 
رأس حدربة 16 24 
 
حلايب 17 24 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 21 29 
 
المدينة 12 26 
 
الرياض 15 26 
 
المنامة 22 26 
 
أبوظبى 19 29 
 
الدوحة 24 27 
 
الكويت 16 20 
 
دمشق 06 16 
 
بيروت 14 20 
 
عمان 15 20 
 
القدس 10 14 
 
غزة 15 20 
 
بغداد 12 17 
 
مسقط 23 28 
 
صنعاء 08 24 
 
الخرطوم 21 34 
 
طرابلس 17 26 
 
تونس 13 22 
 
الجزائر 12 20
 
الرباط 10 17 
 
نواكشوط 17 27 
 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 
الصغرى العظمى
 
أنقرة 02- 10 
 
اسطنبول 07 11 
 
إسلام آباد 11 24 
 
نيودلهى 22 28 
 
جاكرتا 24 32 
 
بكين 03- 09 
 
كوالامبور 24 32 
 
طوكيو 06 12 
 
أثينا 08 16 
 
روما 14 18 
 
باريس 04 07 
 
مدريد 05 11 
 
برلين 01 04 
 
لندن 05 08 
 
مونتريال 13- 05- 
 
موسكو 04- 01- 
 
نيويورك 03- 02-
 
واشنطن 02- 03
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين

فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين

كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر

كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار

فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام

فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام

الوقاية خير من العلاج.. 5 أكلات تسبب حب الشباب

الوقاية خير من العلاج.. 5 أكلات تسبب حب الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة