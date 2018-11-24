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نقيب الصيادلة: إطلاق اسم الشهيد "أحمد طه" على قاعة الاجتماعات بالأزبكية

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:35 م
نقيب الصيادلة: إطلاق اسم الشهيد "أحمد طه" على قاعة الاجتماعات بالأزبكية الشهيد الصيدلى أحمد طه
كتبت آية دعبس
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دعا الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، جموع الصيادلة للمشاركة فى تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد الصيدلى أحمد طه، شهيد المهنة، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير مساء غد الأحد عقب صلاة المغرب.
 
أوضح نقيب عام الصيادلة، أن الشهيد ضحي بعمره وهو يؤدي عمله، لافتا أن جميع الصيادلة يمكن أن يتعرضوا لذلك والأعمار بيدي الله، مشيرا إلي أنه مات في الغربة سعيا إلي تحسين وضعه، ولكنه قتل بيد الخيانة والغدر والخسة.
 
وأكد نقيب عام الصيادلة، أنه سوف يتم  توفير أتوبيسات من المحافظات علي نفقة النقابة لنقل الصيادلة لتقديم واجب العزاء.
 
وأشار نقيب عام الصيادلة، إلى أن النقابة العامة سوف تقوم بوضع صورة الشهيد داخل جميع النقابات الفرعية، وإطلاق اسمه علي قاعة اجتماع الأزبكية بالدور الثالث، وتفعيل لجنة الصيادلة العاملين بالخارج برئاسة النقيب العام واختيار 10 صيادلة مقررين لجان  من  ضمن العاملين بالخارج، وحصر أماكن عملهم ومتابعة العقود ومدة الدوام ويوم الراحة الاسبوعي، بالإضافة إلى انتقال عضو مجلس كل 6 شهور للاجتماع معهم، وتعيين موظف أو أكثر مسئول عن شئون العاملين بالخارج وإنهاء كافة الاجراءات اللازمة لهم، وإطلاق اسم الشهيد علي الجمعية العمومية المقبلة يوم 30 نوفمبر الجارى، وتكريم والد ووالدة وأخت الشهيد.
 
 

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