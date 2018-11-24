نفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية بمركز القوصية بأسيوط

أسيوط / ضحا صالح

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على إزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق بين قوات الشرطة والجيش واتخاذ ما يلزم من تدابير لإسراع فى منظومة تقنين وضع اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين.

وقالت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم إزالة 12 حالة تعدى على إراضى زراعية بقرية المنشاة الكبرى، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بمشاركة رباح حمدى الميرى رئيس الوحدة المحلية للمنشأة الكبرى وبمرافقة قوات أمن أسيوط بقيادة اللواء عصام جمال مساعد مدير الأمن والعميد أسامة عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القوصية والمقدم مصطفى حيالله رئيس المباحث.

وأشارت رئيس المركز الى ان الحملة استهدفت 12 حالة تعدى تمثلت فى 3 حالات تعدى على ارض زراعية و2 حالة تنظيم و 5 حالات فورية وحالة فورية شارع عام و حالة جزئية وذلك فى إطار خطة المركز لازالة التعديات بكافة اشكالها تنفيذا لتعليمات الوزير المحافظة والمضلا قدما فى تقنين وضع اليد لمن لتقدموا بطلبات .

و من جانب أخر أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط دعمه الكامل لمبادرات حماية الطفل بالمحافظة مثمنا جهود الجمعيات الاهلية فى حماية حقوق الطفل وتحسين الخدمات المقدمة للاطفال موجها مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط بإحياء احتفالية اليوم العالمى للطفولة ضمن برنامج " حماية الاطفال بلا مأوى " ودعم ورعاية الاطفال بدور الايتام .

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط انه تم تنظيم احتفالية اليوم العالمي للطفولة، ضمن خطة برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بحضور فريق عمل إدارة اطفال بلا مآوي بالوزارة شارك في الاحتفالية عدد من دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة أسيوط "أطفال بلا مأوى، أيتام، تأهيل، أندية الطفل"؛ وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات منها غناء فردي وجماعي وفقرة استعراضية وفقرة انشاد ديني؛ تزامنًا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

واشارت وكيل الوزارة الى ان الاحتفالية تأتي بهدف رفع التوعية المجتمعية بحقوق الأطفال من الرعاية المتكاملةـ وتغيير النظرة السلبية تجاه الأطفال ومشاركة المجتمع المدني في دمج الاطفال وتحقيق المصلحة الفضلي لهم .

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل بدأ منذ عام 1954 ويتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يتزامن مع تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت عليها عام 1990.