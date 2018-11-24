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نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:35 ص
نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش" ياسين ساطع النعمانى
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الطفل ياسين ساطع النعمانى، نجل الشهيد ساطع النعمانى، إن والده مات بطلاً، واختار مواجهة الإرهابيين بنفسه لحماية الوطن.

 

وأضاف نجل الشهيد النعمانى: "بابا كان بطل كبير أوى وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه، وكان سهل يهرب من المهمة إلا أنه اتخذ قرار الدفاع عن مصر"، مردافً:" أصدقائى فى المدرسة يقولون لى إن بابا مات بطل".

من جانبها، أشارت شيرين يحيى عزازى، زوجة البطل الشهيد ساطع النعمانى، خلال لقائها مع الإعلامى أسامة كمال، إلى أن زوجها  كان شخص طيب وخيّر جداً، لافتة إلى أن ساطع تعرض لفشل كلوى وتلوث فى الدم وغيبوبة لمدة شهرين.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح النعمانى، أن شقيقه الشهيد ساطع النعمانى، كان يملك جرأة لا مثيل لها، مضيفاُ أن ساطع كان المسؤول عن الإدارة المدرسية فى المرحلة الإعدادية.

وذكر أن الشهيد الراحل حصل على مجموع كبير فى الثانوية العامة، وكان حلمه دخول كلية الطب، إلا أنه التحق بكلية العلوم، لعدم حصوله على المجموع الذي يمكنه من دخول الطب.

وأشار إلى أنه ساطع التحق بكلية العلوم لمدة شهر، وحينها قام بالتقديم بكلية الشرطة، وتم قبوله.

 


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