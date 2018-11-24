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نجاة سائق توك توك من القتل على يد عاطلين بالبدرشين

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:44 م
نجاة سائق توك توك من القتل على يد عاطلين بالبدرشين جريمة توكتوك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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استدرج عاطلان سائق توك توك بالبدرشين بحجة توصيلهما، وحاولا قتله، حيث سددا له عدة طعنات، للاستيلاء على التوك توك الخاص به، إلا أن مرور قائد سيارة بمكان الحادث دفع المتهمين للهرب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نقل سائق توك توك يبلغ من العمر 18 عاما إلى المستشفى فى حالة حرجة، نتيجة الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء.

وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين أن عاطلين استدرجا المجنى عليه من قريته بحجة توصيلهما لقرية مجاورة، وانتهزا فرصة مرورهما بمنطقة خالية من المارة واعتديا عليه محاولين قتله للإستيلاء على التوك توك، إلا أن مرور قائد سيارة نقل بمكان الواقعة، دفع المتهمين للهرب.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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