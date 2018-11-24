نائب وزير التربية: تحويل مدارس نصر النوبة لمراكز تميز فى الطاقة المتجددة

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى قد استهل اليوم الثانى من زيارته لمحافظة أسوان باجتماع مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول تطوير منظومة التعليم الفنى بأسوان، وقام مجاهد بشرح عدد من المشروعات المستقبلية التى سيتم تنفيذها بمدارس أسوان خلال الفترة القادمة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية ويأتى فى مقدمتهم بنك التعمير الألمانى KFW) الذى سيعاون الوزارة فى تحول مدرستين فنيتين بمركز نصر النوبة بأسوان إلى مراكز تميز فى مجال الطاقة المتجددة، وفى نهاية اللقاء أكد السيد المحافظ على تقديم كافة أنواع الدعم للتعليم الفنى بالمحافظة.

توجه بعد ذلك الدكتور محمد مجاهد، يصاحبه الدكتور السيد الفيومى مدير مديرية التربية التعليم بأسوان، لزيارة مدارس التعليم الفنى بنصر النوبة، وبدأ زيارته بمدرسة عنيبة الزراعية، حيث قام بتفقد المدرسة والمعرض الخاص بها كما قام بتفقد المبانى المدرسية، وقد اشاد مجاهد بالمدرسة، كما أشاد بتعاون المدرسة مع المجتمع المحلى.

ثم توجه مجاهد لمدرسة محمد كامل يعقوب الصناعية بنين وتفقد العديد من الورش والمعامل بها، وأشاد بمستوى الطلاب داخل ورشة السيارات وقدرتهم على تجميع موتور السيارة، كما أشاد بأداء الطلاب خلال الحصص الدراسية، وقام مجاهد بتوجيه الشكر لإدارة المدرسة والمدرسين ومجلس الأمناء، كما أكد علة أنه سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء تخصص الطاقة الشمسية بالمدرسة، ودراسة تحويلها لنظام الخمس سنوات تمهيدًا لتحويلها إلى مركز تميز فى مجال الطاقة الشمسية.

كما قام مجاهد بزيارة مدرسة نصر النوبة الثانوية الفندقية، حيث قام بزيارة المطابخ ومنتجات الطلاب ووجه بضرورة الإسراع فى البدء فى تقديم الخدمات للمجتمع المحلى من خلال إمكانيات المدرسة، وكذلك إنشاء منافذ بيع لمنتجات المدرسة داخل المدارس الأخرى؛ لتفعيل دور المدرسة فى المجتمع المحيط بها، وفى نهاية الزيارة قام بتوجيه الشكر لإدارة المدرسة، وأشاد بما لاحظه من كرم الاستقبال والتعاون الملحوظ بين الأهالى والمجتمع المدنى والمدارس، وهو ما انعكس على الطلاب والتزامهم داخل المدارس.

وأشاد الفيومى بتعاون الأهالى مع المديرية التعليمية، وتقديم العديد من المساعدات للمدارس والتعاون فى حل المشكلات.

واختتم مجاهد زيارته لنصر النوبة بزيارة مدرسة نصر الصناعية بنات، حيث أكد على الذوق الرفيع لأعمال البنات بقسم الزخرفة، وهو ما يؤكد ارتباطهم ببيئتهم الغنية حيث نهر النيل والمعابد الأثرية، وقدم مجاهد الشكر للطلاب والمدرسين على المجهودات المبذولة وطالبهم بالتعاون فى تنفيذ جداريات خارج المدرسة لتجميل المجتمع المحيط بالمدرسة.

توجه مجاهد بعد ذلك لمدينة الرمادى لزيارة مدرسة الرمادى الصناعية، حيث قام طلاب قسم الطاقة الشمسية داخل المدرسة بتقديم عدد من التجارب البسيطة المنفذة بمكونات الطاقة الشمسية وكذلك قام عدد من الطلاب بشرح منظومة الطاقة الشمسية بمختلف مكوناتها مما يؤكد على استيعابهم للتخصص، وقام بزيارة معمل الطاقة الشمسية بالمدرسة، ووجه مجاهد بضرورة إيجاد مكان أخر لمعامل الطاقة المتجددة لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب على هذا التخصص، كما وجه بسرعة توفير المعدات التكميلية لمعامل التخصص لتعميق فهم الطلاب عن طريق التطبيق العملى للمبادىء النظرية للتخصص، لتصبح المدرسة أحد المراكز المتخصصة داخل المحافظة للفنيين الذين سيعملون فى محطات الطاقة الشمسية ببنبان التى تقرب من مكان المدرسة، وقد قام الفيومى باتخاذ مايلزم فورًا ووجه بتنفيذ بعض الأعمال الداخلية بالمدرسة لتجهيز مكان جديد لمعمل الطاقة الشمسية، والإسراع بشراء المعدات التكميلية المطلوبة.

و قام مجاهد فى نهاية اليوم بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمديرية التعليمية وكذلك الدكتور سيد الفيومى على المجهود الرائع داخل المحافظة، كما وجه الشكر لمسئولى مشروع (WISE) داخل المحافظة وكذلك الدكتور محمد فوزى نائب مدير المشروع وذلك لدعمهم العديد من الأنشطة داخل مدارس المحافظة وخاصة فى مجال الطاقة الشمسية وريادة الأعمال والابتكار وبروح التعاون بين الطلاب، واختتم مجاهد زيارته لمحافظة أسوان متمنيًا لهم دوام التوفيق ومؤكدًا على تكرار الزيارات لدعم التعليم الفنى بالمحافظة خلال الفترة القادمة.