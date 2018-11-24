موسكو: واشنطن تشجع النشاط العسكرى قرب حدودنا الأوروبية

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة تشجع النشاط العسكري، بشكل خطير، بالقرب من الحدود الروسية الأوروبية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، عن لافروف قوله إن الأزمة الأوكرانية ظهرت نتيجة، "للألعاب الأمريكية الجيوسياسية وأيديولوجيتهم في العدد من البلدان، وكذلك عمى بيروقراطية الاتحاد الأوروبي".

وأضاف لافروف أن الأزمة الأوكرانية أسفرت عن تدمير الثقة التي حققها القادة المسؤولون لسنوات عديدة في روسيا والدول الأوروبية الرئيسية.

وتابع يقول إن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي معطل، وتتكبد الشركات الأوروبية خسائر بمليارات الدولارات، كما أن نظام كييف يشن حربًا ضد شعبه، وبهذا نشأ صراع جديد في أوروبا، الولايات المتحدة لا تعاني من أي خسائر".