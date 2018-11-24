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موسكو: عودة أكثر من ألف لاجىء سورى إلى بلادهم خلال 24 ساعة

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:21 م
موسكو: عودة أكثر من ألف لاجىء سورى إلى بلادهم خلال 24 ساعة سوريا
أ ش أ
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، عودة أكثر من ألف لاجيء من لبنان والأردن إلى سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكر المركز، وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية، اليوم السبت، أن 1031 مواطنا عادوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى سوريا بينهم 55 امرأة و95 طفلا من لبنان، عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، و253 امرأة و431 طفلا عبر معبر نصيب، قادمين من الأردن، كما أن 191 سوريا عادوا إلى مناطقهم في حلب.

وأشار إلى أن وحدات الهندسة السورية مستمرة بعد تدريبات تلقتها على أيدي الخبراء الروس في تطهير الأراضي والمباني في عدد من التجمعات السكنية في محافظات حمص والسويداء والقنيطرة، حيث أزيلت الألغام من أراض بلغت مساحتها 10,6 هكتار ومن 4 كيلومترات من الطرق، ونزعت 62 عبوة ناسفة.

 


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