موجز6.. الصحة: انتهينا من 54 ألف عملية جراحية من أصل 77 ألفا بقوائم الانتظار





نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها اكتشاف مقبرة "ثاو إر نخت" كاتب مقصورة التحنيط بالأسرة 19، إلى جانب إعلان وزارة الصحة الانتهاء من 54 ألف عملية جراحية من أصل 77 ألفا بقوائم الانتظار.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

أعلنت البعثة الأثرية المصرية بوزارة الآثار داخل منطقة جبل العساسيف بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت بغربى الأقصر، عن اكتشاف مقبرة جديدة لشخص يدعى "ثاو إر خت اف" وهو كاتب فى مقصورة التحنيط بعصر الرعامسة فى الفترة بين العصر 19 و20 للدولة الفرعونية، بالإضافة إلى المدخل الأصلى للمقبرة رقم TT28، وأكثر من 1000 تمثال أوشابتى صغير ومومياوات وتوابيت فى حالة جيدة من الحفظ رغم مرور آلاف السنوات عليها.

كشف مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن قسم أول المنتزه بالإسكندرية تلقى بلاغًا بالعثور على جثة المواطنة "هانم.م.ع " 59 سنة مدرسة " داخل شقتها.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى تمول ذاتيًا عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التى تعرضت لها الدول التى كانوا يعملون بها.

"الانتقام" شعار رفعه فران، للانتقام من خطيبته السابقة وأسرتها، بعدما تسربت إلى مسامعه أنباء حول رغبتها في الزواج من آخر، ليرتكب مذبحة أسرية في حقهم.

غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى متجهًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات هامة مع كبار المسئولين بدولة السودان الشقيقة.

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة فى الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصرى الصينى.

عقب جولته الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، ودفع العمل قدماً، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل عدداً من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة بدر.

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن نجاح الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، فى ضبط مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، يستخدم مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، ويستخدمها في غش أدوية متداولة في السوق المحلية على أنها "أصلية"، لتُحرر الوزارة محضر جنح أمن دولة طوارئ، ضد القائمين عليه.

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أهمية الترابط بين الأسر لأنه أساس الأمن الاجتماعى بمصر، موضحا أن الأسرة والإعلام والمدرسة بمثابة خطوط الدفاع الاساسة لحماية المجتمع، فى ظل ارتفاع عدد حالات الطلاق فى مصر، والتى سجلت 198 ألف حالة طلاق سنويا و542 حالة يوميا، فيما جاءت القاهرة والإسكندرية الأعلى فى نسب الطلاق.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 54 ألفًا و598عملية جراحية من أصل 77 ألفا و826 حالة من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

فى إطار جولته الميدانية الموسعة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال، ودفع العمل قدماً، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحى السكنىR3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى تم طرح وحداته للحجز عبر الموقع الإلكترونى ضمن الطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصلت إلى شواطئ اليونان وحدات من القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك " ميدوزا -7 " والذى يستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت .

أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، عن رصد أحد أعضاء الجمعية للقرش الحوتى المسالم، بشواطئ جنوب الغردقة.

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت وصول 9 أفواج سياحية قادمة من الصين وإندونيسيا وتايوان واليابان والتى ضمت جميعها 905 سائحين قادمين على متن عدة رحلات دولية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

أكد الإعلامى أحمد شوبير تأجيل خروج محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، من المستشفى الذى أجرى به جراحة فى ألمانيا، بناءً على توصية الأطباء المعالجين.

قال المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إنه تم التعاقد مع شركة سيسترا الفرنسية كاستشارى لمشروع مد مترو شبرا الخيمة إلى قليوب بطول حوالى 8 كيلو مترات وسيكون به 6 محطات رئيسية، وذلك سيساعد فى تخفيف الازدحام التى تشهده منطقة شبرا الخيمة والطريق الزراعى بسبب سفر المواطنين إلى بلادهم.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن التنمية الاقتصادية للقرى تأتى على رأس أولويات مجالات التنمية التى تهتم بها الوزارة باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة واستغلال كفاءات للموارد المحلية وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة، مؤكداً أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة يعد واحداً من أهم آليات العمل التى تعتمد عليها الوزارة فى إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.

‎شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الاستقبال الذى استضافه السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، على هامش أول وأكبر معرض عقارى مصرى بأوروبا "عقارات مصر"، والذي ينطلق اليوم السبت بالعاصمة البريطانية لندن في قاعة اكسيل للمؤتمرات والمعارض، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد كبير من المصريين بالخارج ورجال الأعمال البريطانيين.

يحصل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلى على مبلغ 190 الف دولار من الإدارة الحمراء بعد فسخ عقده من جانب مجلس الإدارة، وذلك على خلفية تراجع النتائج، وبالتحديد بعد توديع الأهلى للبطولة العربية وخسارة اللقب الأفريقي.

شهد اليوم 24 نوفمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يقبل اعتذار مصطفى كمال وعودة طارق سليمان مدرباً لحراس المرمى، وجهاز المنتخب يُبرّئ كهربا من الغياب عن الفراعنة لأسباب تأديبية.

عادت معاناة ريال مدريد من جديد بعدما توقفت سلسلة انتصارات المدرب الأرجنتينى سانتياجوسولارى، بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام إيبار فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

لازالت تشهد مختلف أنحاء الجمهورية حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ، بعد أن شهدت معظم الأنحاء سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا أدت إلى إعاقة الحركة بالطرق والمحاور الرئيسة وتسببت فى غلق الموانى بينهم مينائى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

واصلت محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر محاكمة الراهب أشعياء المقارى والراهب "فلتاؤس المقارى" لاتهامهم بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت ، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التى تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

غزو الصادرات المصرية لقارة أفريقيا أصبح هدفا للكثير من الصناعات، والتى ترى فرصا كبيرة وواعدة بهذا السوق لم نكن نلتفت إليها من قبل، ولكن حان الموعد الآن، وخلال الشهر الجارى نظمت لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات زيارة إلى تنزانيا وزنزبار لفتح هذا السوق أمام الصادرات والاستثمارات، وكان أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة أحد أعضاء الوفد ممثلا عن قطاعه، حدثنا عن أهم نتائج الزيارة وخطة القطاع لفتح أسواق تصديرية وأهم المشكلات التى تواجه عمله محليا وخارجيا، خاصة تحديات طباعة الكتاب المدرسى.