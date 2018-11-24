موجز أخبار 10 مساء.. اعتماد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوى.

عرض وائل الإبراشى خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، تقرير عن معاناة الطفلة "أروى" التى تعانى من تضخم فى عضلة القلب منذ أن كانت رضيعة، ورغم إجرى عدة عمليات لها، إلا أنها مازالت تحتاج إلى عملية زرع قلب.

حقق فريق توتنهام هوتسبير الانجليزى فوزا كبيرا فى ديربى لندن على تشيلسى بنتيجة 3-1، وهى المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب "ويمبلى”، فى قمة الجولة الـ13 من الدورى الانجليزى الممتاز.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، لمتهمين تسببا فى وفاة 3 فتيات أثناء عبور الطريق بالتجمع الخامس.

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوى.

أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إقامة قداس عيد الميلاد المجيد فى يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجموعة من ضيوف مصر من الخارج.

حذر الإعلامى توفيق عكاشة، من مواقع التواصل الاجتماعى وانجراف الشباب وراء ما ينشر عبر السوشيال ميديا، لما تحمله من سموم كبيرة تهدف إلى تدمير الدول.

أعرب أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته لنجاح العملية الانتخابية فى مملكة البحرين، مشيرا أن نسبة المشاركة العالية تعكس الوعى الوطنى بأهمية الاستقرار، ونجاح البحرين نجاح للخليج العربى.

أعلن الاتحاد الدولى لصون الطبيعة محمية رأس محمد ووادى الحيتان على قائمة الخضراء بالاتحاد، وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجون سمارت المدير العالمى لمجموعة الحفاظ على التنوع البيولوجى ( الإتحاد الدولى لصون الطبيعة) والدكتور هانى الشاعر مدير المكتب الإقليمى لمنطقة غرب آسيا التابع للإتحاد الدولى لصون الطبيعة والسيدة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

نفى الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جملة وتفصيلاً صحة المنشور الذى تم تداوله مؤخراً على بعض وسائل التواصل الاجتماعى منسوبا لحساب مزور باسمه على الواتس آب.

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم تداوله مؤخرا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول الأخرى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن مصر تخطت الكثير من الصعاب وأن الفترة القادمة سوف تشهد كثير من الإصلاحات وانفراجة فى كافة المجالات مما يحقق التنمية الاقتصادية الكبيرة والمأمولة، موضحا أن الحياة الأكاديمية جزء لا يتجزأ من الحياة العملية بل أنها تعد أيضا قاعدة الانطلاق للحياة العملية.

أجرى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير عمرو رمضان مباحثات سياسية مع مسئولى الخارجية السويدية فى العاصمة "ستوكهولم"، شارك فيها سفير مصر لدى السويد السفير علاء حجازى وأعضاء السفارة.

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على واتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".