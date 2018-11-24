موجز أخبار 1 ظهرا.. رئيس الوزراء: مصر ستدخل عصر ناطحات السحاب

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التى تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية، يتضمن تشييد 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، قائلًا: مصر ستدخل بهذا المشروع عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب..وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة: مصر ستدخل عصر ناطحات السحاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التى تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية، يتضمن تشييد 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، قائلًا: مصر ستدخل بهذا المشروع عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب.

"الأنفاق" تعلن التعاقد مع شركة فرنسية كاستشارى لمشروع مد المترو لقليوب

قال المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إنه تم التعاقد مع شركة سيسترا الفرنسية كاستشارى لمشروع مد مترو شبرا الخيمة إلى قليوب بطول حوالى 8 كيلو مترات وسيكون به 6 محطات رئيسية، وذلك سيساعد فى تخفيف الازدحام التى تشهده منطقة شبرا الخيمة والطريق الزراعى بسبب سفر المواطنين إلى بلادهم.

عرض 14 مصرياً على النيابة بليبيا للإدلاء بأقوالهم فى واقعة احتجازهم

يدلى 14 عاملاً مصرياً من قرية الهردة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بأقوالهم أمام النيابة الليبية، فى مدى صحة أو نفى واقعة احتجاز باسط أبو سعرانة ليبي الجنسية لهم لمدة 4 أيام بمنزله.

قال باسط أبو سعرانه، ليبي الجنسية، إنه لم يكن يحتجز العمال المصريين من محافظة كفر الشيخ بمنزله، ولكنه كان مستضيفاً لهم، لحمايتهم من ليبيين لهم أموال لدى سلامة الفالح، مصري الجنسية من قريتهم الهردة التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، والذى اختفى فجأة وبحثوا عنه كثيراً، ولم يجدوه.

ابن الجيزة يتحدى الإعاقة.. عمر حجازى يقود دراجة من طابا للأهرامات بساق مبتورة

فى إحدى لوحات التحدى والأمل التى يرسمها شباب بلدنا العزيزة مصر تستقبل منطقة أهرامات الجيزة البطل الرياضى عمر حجازى قادماً من مدينة طابا بمحافظة سيناء بالدراجة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن البطل عمر حجازى تعرض لحادث منذ ثلاث أعوام ادى الى حدوث اعاقة له باحدى قدميه ورغم ذلك لم تمنعة اعاقته عن ممارسة الأنشطة الرياضية التى يفضلها فأستطاع ان يكون أول مغامر وسباح مصرى يعبر خليج العقبة من الاردن الى مصر خلال 8 ساعات .

وأشار إلى أن الفاعلية التى دشنها البطل الرياضي بركوب الدراجة والسير بها من مدينة طابا الى منطقة الأهرامات فى رحلة بدأت يوم 19 وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى جاءت المغامرة من أجل دعم الرياضة وتنشيطاً للسياحة ورساله لشباب وطننا الحبيب لتحدى المستحيل .

صندوق التنمية المحلية يقرض 1190 مشروعا منذ يوليو باستثمارات 10,5مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن التنمية الاقتصادية للقرى تأتى على رأس أولويات مجالات التنمية التى تهتم بها الوزارة باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة واستغلال كفاءات للموارد المحلية وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة، مؤكداً أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة يعد واحداً من أهم آليات العمل التى تعتمد عليها الوزارة فى إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.

الأرصاد: استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وانعدام سقوط الأمطار بالقاهرة

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم السبت على أغلب أنحاء الجمهورية.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ترتكز بالسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وبعض محافظات الوجه البحرى، لافتا إلى أنه بداية من بعد ظهر اليوم تنعدم فرص سقوط الأمطار بالقاهرة.

وزارة الهجرة: مصرى بأبوظبى يتبرع بـ10 وحدات غسيل كلوى لمستشفى ديرب نجم

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تبرع (ن-ع) أحد المواطنين المصريين المقيمين بأبوظبي، بعشرة وحدات غسيل كلوى من أحدث الطرازات، لصالح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي الواقعة بمحافظة الشرقية، للمساعدة في تطوير هذا القسم بعدما شهد حادثة وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين في منتصف شهر سبتمبر الماضي، أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي بالقسم بحسب بيان للنائب العام، مشيرة إلى أنه يتم اليوم تركيب الأجهزة وتشغيلها.

"مصر للطيران" تسير اليوم 108 رحلات دولية وداخلية من مطار القاهرة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 108 رحلات جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى، متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية.

ومن المقرر أن يتم تسيير 35 رحلة جوية تنطلق إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل نحو 3 آلاف سائح مصري وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى، حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية.

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الاستقبال الذى استضافه السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، على هامش أول وأكبر معرض عقارى مصرى بأوروبا "عقارات مصر"، والذي ينطلق اليوم السبت بالعاصمة البريطانية لندن في قاعة اكسيل للمؤتمرات والمعارض، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد كبير من المصريين بالخارج ورجال الأعمال البريطانيين.

فيديو معلوماتى.. 9 خدمات طارئة تقدم مجانا فى الوحدات الصحية.. تعرف عليها

تقدم وحدات الرعاية الأساسية، التابعة لوزارة الصحة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية سلسلة من الخدمات الصحية الطارئة للجمهور بالمجان .

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول الخدمات الطارئة المجانية التى تقدم للجمهور بالوحدات الصحية .

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر فى خط زهراء المعادى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "بيتشو مرحلة 1 و2 و3 و4 والشطر العاشر، وإسكان الشباب، ومعمار المرشدى وتبارك والأشجار والمنطقة الصناعية وإسكان النقابات وسيجال وعمارات الأشراف ومناطق المقطم وعباد الرحمن ومدينة الفرسان والبارون وجزء من أرض المباحث"، وذلك نظرا للكسر المفاجئ بخط الصرف الصحى بقطر 600 بمنطقة زهراء المعادى.