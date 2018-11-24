من الحب ما قتل.. فران يذبح خطيبته السابقة وابنة شقيقتها فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

"الانتقام" شعار رفعه فران، للانتقام من خطيبته السابقة وأسرتها، بعدما تسربت إلى مسامعه أنباء حول رغبتها في الزواج من آخر، ليرتكب مذبحة أسرية في حقهم.

"الفران" الذى لم يتخط عمره الثانية والعشرين، ارتبط عاطفياً بفتاة تصغره في العمر بأربع سنوات، لكن فترة الخطوبة شهدت خلافات عديدة، عصفت بأحلامهما في تكوين عش زوجية سعيد، لينتهي الأمر برغبة الفتاة في الانفصال عن خطيبها، وهو الأمر الذي رفضه الأخير.

حاول الشاب بشتى الطرق العودة مجدداً لخطيبته، لكنها أغلقت كل الأبواب أمامه، وقررت الارتباط بشخص آخر تقدم لخطبتها، الأمر الذي اثار غضب خطيبها الأول، فهددها بالقتل، لكنها لم تبالي بتهديده، حتى قتلها برفقة ابنة شقيقتها.

وقال المتهم في اعترافاته ـ أمام جهات التحقيق :"نعم قتلتها بعد قصة حب كبيرة، فقد أثارت غضبي عندما قررت الارتباط بشخص آخر، قتلتها وقلبي يحبها، وتخلصت من طفلة شقيقتها التي رأت الواقعة خوفاً من الفضيحة".

وتلقى قسم شرطة دمنهور إشارة من مستشفى دمنهور العام باستقباله جثتى "سامية.س "،18 سنة، وابنة شقيقتها "جنا.ص" 8 سنوات، وبهما جروح ذبحية بالرقبة، وأُخرى قطعية وطعنات بأنحاء متفرقة .

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بتشكيل فريق بحث من الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة لكشف غموض الواقعة، وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو "محمد.م" 22 سنة، فران، وذلك بدافع الإنتقام من المجنى عليها الأولى، لسابقة قيامها بفسخ خطبتها منه، ورغبته فى العودة إليها، ورفضها ذلك .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ولعلمه بتقدم أحد الأشخاص لخطبة المجنى عليها الأولى، ورغبتها فى الزواج منه ونظراً لتصادف تواجد المجنى عليها الثانية بمكان الواقعة، قتلها خشية افتضاح أمره، وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين صغيرة".