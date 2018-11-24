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منظمة التعاون الإسلامى ترحب بدعوة الجزائر لعقد جلسة وزراء اتحاد المغرب العربى

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:45 م
منظمة التعاون الإسلامى ترحب بدعوة الجزائر لعقد جلسة وزراء اتحاد المغرب العربى منظمة التعاون الإسلامى
الرياض (أ ش أ)
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رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم السبت، بالدعوة التى أطلقتها الجزائر لاتحاد المغرب العربى لعقد جلسة لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الإتحاد، وذلك بهدف تنشيط هياكله وبناء الصرح المغاربى.

وأكد العثيمين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن أهمية هذه الدعوة تكمن فى كونها تأتى بعد مبادرة ملك المغرب محمد السادس بإنشاء آلية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر، مضيفا أن أهمية هذه الخطوات الإيجابية من قبل الجزائر والمغرب والتى تهدف إلى حل الخلافات وتوطيد العلاقات الثنائية بينهما.

وفى السياق، قدم العثيمين، تعازيه للحكومة والشعب العراقى لوفاة العشرات من المواطنين وتعرض العديد من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة بسبب الفيضانات والسيول التى تعرض لها العديد من مدن العراق، مؤكداً وقوف المنظمة مع حكومة وشعب العراق فى تلك المحنة.

 


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