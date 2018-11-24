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بمؤتمر التنوع البيولوجى

منظمات المجتمع المدنى تشارك بمعرض منتجات بيئية مصنوعة من المخلفات

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:30 ص
منظمات المجتمع المدنى تشارك بمعرض منتجات بيئية مصنوعة من المخلفات معرض منتجات بيئية مصنوعة من المخلفات بمؤتمر التنوع البيولوجى
كتبت آية دعبس
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عرض عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات، منتجاتها البيئية المصنوعة من مواد معاد تدويرها بالمعرض المقام على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ حيث عرضت جمعية الفيروز بالعريش مفارش وستائر  وقبعات وحقائب تسوق مصنوعة من مخلفات الأغنام ( صوف) وبواقى الأقمشة و  مخلفات النخيل  ،حيث تعد تلك المنتجات نتاج تشغيل أكثر من 300 سيدة وفتاة من أجل دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال وتعريف الجمهور بالتراث السيناوى وكيفية الإستفادة من المخلفات كموارد وعدم إهدارها .
 
كما شاركت جمعية النباتات الطبية بمدينة سانت كاترين بماكيت لفراشة سيناء الزرقاء التى تستوطن منطقة جبال سانت كاترين وذلك  بإستخدام  أغلفة الكتب والكراسات القديمة تم صنعها بأيدى الأطفال ، حيث تحرص الجمعية على توعية وتثقيف الأطفال  بالكائنات المحيطة بهم.
 
كذلك قامت مؤسسة النافذة للفن المعاصر للتنمية بقرية الفخارين بمصر القديمة بتقديم منتجات من إعادة تدوير المخلفات الزراعية من شجر الموز وورد النيل وسعف النخيل و قش الأرز ،حيث يتم تصنيع أكثر من 120 منتجا من الورق يصلح لإستخدامات متعددة ،كما تقوم المؤسسة بتدريب جميع الفئات العمرية لإستغلال المخلفات الزراعية في صناعة الورق وخاصة ذوى الإحتياجات الخاصة من ضعاف السمع .
 
 وتأكيداً على الدور الهام للمرأة السيناوية فى صناعة المنتجات اليدوية المتميزة قامت جمعية تنمية وحماية البيئة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء بعرض مجموعة من المنتجات البدوية كحقائب السوق المصنوعة من  بواقى الأقمشة بهدف الحد من إستخدام البلاستيك ،حيث تعد جمعية تنمية وحماية البيئة بمدينة بئر العبد من الجمعيات الرائدة التى تقوم بحملات للتوعية بأهمية  الحفاظ على الطيور المهاجرة بمنطقة شمال سيناء.
 
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