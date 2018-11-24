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ملك البحرين يصف الانتخابات النيابية والبلدية بـ"يوم عظيم"

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:04 م
ملك البحرين يصف الانتخابات النيابية والبلدية بـ"يوم عظيم" ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
كتب عبد الوهاب الجندى
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قدم العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التهانى لأهل البحرين على ما تحقق من إنجاز وصفه بـ"العظيم"، فى الانتخابات النيابية والبلدية التى شهدتها البلاد اليوم السبت.

وقال الملك فى بيان نشرته وكالة" بنا" البحرينية: "إن الإقبال الكبير الذى شهد له الجميع على المشاركة فى الانتخابات النيابية والبلدية من أهل البحرين ساهم فى تحقيق نسبة عالية بكل المقاييس، وهو إنجاز مشهود يعد من إنجازات المشاركة الشعبية البحرينية التى سوف يسجلها التاريخ للأجيال القادمة".

وشكر الملك حمد بن عيسى، أهل البحرين على حرصهم لأداء مسؤولياتهم الوطنية، منوهاً بما يتمتعون به من وعى وتعليم وإدراك لواجباتهم، واهتمامهم ببناء مستقبلهم فى الاستحقاقات الانتخابية وعبر المؤسسات الدستورية.

 


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ملك البحرين

البحرين

الانتخابات البحرين




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