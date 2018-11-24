مكافحة المخدرات تضبط 2000 قرص مخدر و5 قطع سلاح

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

واصلت مكافحة المخدرات حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط (1,252 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 30 جرام لمخدر الحشيش، 530 جرام لمخدر الاستروكس ، 2,150 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ، 192 قرص مخدر ، 2867 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، 5 قطع سلاح نارى ، سلاح أبيض ".