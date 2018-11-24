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معرض Cairo ICT يدعو ذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة بفعاليات الدورة الـ22

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:00 ص
معرض Cairo ICT يدعو ذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة بفعاليات الدورة الـ22 معرض Cairo ICT - أرشيفية
كتبت هبة السيد
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كشفت الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، عن الانتهاء من وضع الترتيبات الخاصة بتسهيل حضور ذوى الاحتياجات الخاصة وضمان تفاعلهم مع فعاليات المعرض.
 
ووجهت إدارة المعرض الدعوة لذوى الاحتياجات الخاصة لحضور فعاليات المعرض فى دورته الثانية والعشرين التى تقام في الفترة من 25 - 28 نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وقد أعلنت الشركة عن تجهيز منطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لاستعراض الحلول التكنولوجية الخاصة بهم وعقد العديد من الورش والأنشطة المتعلقة بهذا الشأن، فيما سيقوم فريق كامل من ذوى الاحتياجات الخاصة بمساعدة القائمين على المعرض من خلال المشاركة فى التنظيم ومساعدة الزائرين على الوصول للشركات العارضة.
 
قال أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة لمعرض Cairo ICT: "تابعنا على مدار الأيام الماضية كافة التجهيزات اللوجيستية المتعلقة بضمان تسهيل حضور ذوى الاحتياجات الخاصة للمعرض، حيث تم التأكد من سهولة دخولهم للمعرض والتنقل بين قاعاته الأربعة بشكل مُيسّر، كذلك تخصيص مجموعة من اللجنة المنظمة لتكون مسئولة عن عملية تسجيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وتعريفهم بأماكن الفعاليات الهامة وكيفية حضورها، مع تزويدهم بالخريطة الخاصة بالشركات العارضة ومنحهم كتيب يتضمن أسماء العارضين وأماكن أجنحتهم داخل المعرض".

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