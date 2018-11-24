مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بصحراوى أسوان

لقى 3 أشخاص وأصيب اثنان آخرين، فى حادث تصادم بالقرب من الكيلو 100 على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان.

وبلغ مركز شرطة إدفو من شرطة النجدة وقوع حادث تصادم بين سياراتين ومصابين ومتوفين بالطريق الصحراوى الغربى الكيلو 100، وتبين وقوع الحادث بين كلا من سيارة نقل أسوانٍ بمقطورة قيادة "ع . م"، 46 سنة سائق، والسيارة ديماكس 2 كابينة قيادة المدعو "م . ع" سائق ويستقلها معه 5 أشخاص.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص في الحال متأثرين بإصابتهم بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، بينما أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم والرأس وتم نقلهم لمستشفي إدفو العام.