مصرع عامل قتله زوج ابنته بسبب خلافات على المصاهرة فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

لقى عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بسبب المصاهرة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة ومصابين بقرية فيشا الكبرى بين عائلتى النجار والكردى بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،وذلك بسبب المصاهرة، ونتج عنها مصرع عبد الحميد .ا عامل ومقيم بذات الناحية وذلك إثر قيام محمد ن عاطل زوج نجلته بالتعدى عليه بالضرب ،كما أصيب 3 آخرين وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.