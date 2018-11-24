مصرع عامل سقط على رأسه لسوء حالة الطريق فى المنوفية بسبب الأمطار

لقى عامل بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه على رأس فى الأمطار بسبب سوء حالة الطريق، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع ناصر .م.ع عامل بالاوقاف ومقيم زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه على رأس فى الأمطار بسبب سوء حالة الطريق ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.