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مصرع شخصين وإصابة 13 فى تصادم سيارتين بالمنيا

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:31 م
مصرع شخصين وإصابة 13 فى تصادم سيارتين بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون، فى حادث تصادم سيارتين فى محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بحادث تصادم بطريق المنطقة الصناعية بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل، وأسفر عن مصرع كل من: عماد صموئيل 30  سنة، ورامى رومانى 35 سنة، فيما أصيب 13 آخرون جميعهم مقيمون أبو قرقاص البلد ويعملون فى أحد مصانع المنطقة الصناعية.

تم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى والجثتين لمشرحة المستشفى الأميرى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 


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