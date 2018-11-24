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مساعد الرئيس السوداني يشارك في فعاليات افتتاح لمعرض "عقارات مصر" بلندن

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:19 م
مساعد الرئيس السوداني يشارك في فعاليات افتتاح لمعرض "عقارات مصر" بلندن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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بناء على دعوة من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شارك اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي، مساعد الرئيس السوداني، خلال فعاليات افتتاح معرض «عقارات مصر»، بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام في قاعة إكسل شرق لندن.
 
وأكد اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي أن المشروعات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الخمس الماضية في مصر، سوف تكون «فاتحة خير» ليس للشعب المصري وحسب، ولكن أيضا لشعوب المنطقة، باعتبارها قبلة جديدة تجذب الاستثمارات من كل دول العالم وتوفر ملايين فرص العمل. 
 
وأضاف المهدي أن مصر والسودان أخوة في التاريخ وأشقاء في العروبة وجيران في الحدود، ونموذج الشراكة بين مصر والسودان جذوره ممتدة وثماره منتظرة، وزيارة الرئيس السيسي الأخيرة للسودان كللت الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الماضية، وهي الزيارة السادسة للرئيس السيسي إلى السودان واللقاء الرابع والعشرين له مع الرئيس السوداني، وهذا له دلالة على عمق العلاقة بين الزعيمين، وعلى أن الدبلوماسية الرئاسية الناجحة أفادت كثيرا في تعزيز العلاقات المتبادلة.
 
من جانبها، رحبت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بمساعد الرئيس السوداني، مؤكدة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن مصر والسودان يتمتعان بعلاقات جيدة جدا على كافة الأصعدة.
 
ويضم معرض "عقارات مصر بلندن" كافة المشروعات القومية في مجال الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية، ويعد نافذة جديدة للترويج عن السوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصري بالخارج، والتي يحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع فيها، ويعمل عليها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما يؤكد أهمية المعرض ويزيد من قوته ومميزاته، حيث يعد فرصة جيدة بهدف تسويق العقار المصري وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
 
 
 

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