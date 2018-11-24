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محلل: تراجع المؤشر الرئيسى فرصة لبناء مراكز انتقائية على الأجل المتوسط

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:16 م
محلل: تراجع المؤشر الرئيسى فرصة لبناء مراكز انتقائية على الأجل المتوسط أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
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قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تراجع مع إغلاق الأسبوع الماضى لينهى تداولاته أسفل مستوى الدعم 13700 نقطة متاثرا بالضغوط البيعية على المؤشرات الأمريكية، والتى ألقت بظلالها على التراجع بالمؤشر خاصة مع تراجع سهم البنك التجارى الدولى، مضيفا أن المؤشر أنهى تداولات الأسبوع بشكل سلبى على الأجل القصير خاصة إذا تم اختراق مستوى 13650 نقطة لأسفل حيث تعتبر أول الإشارات السلبية ما يفتح المجال لتحقيق مستويات 13400 - 13200 نقطة، والتى تعد منطقة دعم قد تعوق المؤشر عن التراجع لمستويات أقل.
 
 
وأضاف أدهم جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التراجعات بالمؤشر الرئيسى فرصة لبناء مراكز انتقائية على الأجل المتوسط لمستهدفات 14600-14700 نقطة، وذلك بعد اختراق مستوى المقاومة 14000 نقطة، والتي يعتبر اختراقها إشارة إيجابية سواء حدث قبل الوصول إلى منطقة الدعم أو بعد الوصول إليها. 
 
 

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