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ويناقش إزالة التعديات على الأراضى الزراعية..

محافظ المنوفية يكرم المشاركين بمعرض القاهرة الدولى الخامس للإبتكار

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:19 م
محافظ المنوفية يكرم المشاركين بمعرض القاهرة الدولى الخامس للإبتكار جانب من التكريم
المنوفية _ محمد فتحى – محمود شاكر
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كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المشاركين بمعرض القاهرة الدولى الخامس للإبتكار 2018 من أبناء المنوفية، والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من 8 وحتى 9 نوفمبر الحالى بقاعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

المحافظ كرم الطالبتان ندى محمد الزلال ونورهان مدحت نوار عن مشروع روبوت المساعدة الطبية والطالبة رحمة صلاح الدين عمر عن مشروع ساعة الصيد المخدرة والطالب مصطفى قطب عبد الصمد بتقديم بحث علمى عن الورم يقضى على السرطان وذلك بتقديم شهادات تقدير وجوائز مالية لهم، كما حرص المحافظ على تكريم المشرفين على هذه المشروعات بحضور مديرة مركز الدراسات الوطنية .

كما أعرب المحافظ عن سعادته بالوفد المشارك ووصفهم بكونهم ثروة وطنية غالية يمثلون واجهة مشرفة للمحافظة ، كما حثهم على مواصلة الجد والإجتهاد وتطوير مهارتهم العلمية والبحثية، مؤكداً دعمه الكامل للشباب فى خلق بيئة علمية تساعد على تنشئة مجتمع مبدع ومبتكر لربط الإبتكارات بالأهداف والتحديات الوطنية.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى الخامس للإبتكار نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذى يهدف إلى خلق بيئة محفزة للإبتكار وتطبيق مخرجات البحث العلمى، حيث شارك فيه العديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية بإبتكارات متميزة فى مختلف المجالات .

على جانب آخر، عقد محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بحضور اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية و الدكتور أيمن مختار السكرتير العام واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد و العميد إيهاب المصرى من الرقابة الإدارية والمقدم أحمد عبد الله من الأمن الوطنى  والمقدم وائل إبراهيم المستشار العسكرى للمحافظة، ووكيل وزارة الزراعة ورئيس قطاع كهرباء المنوفية  ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائى، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات الإزالة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وردع المخالفين وفقاً القانون، مؤكدا على توفير كافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ورفع الأنقاض ومخلفات الهدم.

فيما شدد محافظ المنوفية على أنه سيتم تنفيذ حملات الإزالة على كافة القرى والمدن بنطاق المحافظة للقضاء على هذه التعديات وحماية الرقعة الزراعية وتنفيذ القانون على المخالفين وفق اللوائح والقوانين ومعاقبة المخالفين.

يذكر أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى قد أعلنت عن بدء حملة مكبرة لإزالة التعديات  الإثنين  المقبل من خلال قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع القوات المسلحة والحكم المحلى والمحافظات والوزارات المعنية   وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على الرقعة الزراعية الخصيبة بالوادى والدلتا .

 

 

 


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