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لجنة من التضامن الاجتماعى تتحفظ على جمعية تابعة لجماعة الإخوان بدمياط

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:44 م
لجنة من التضامن الاجتماعى تتحفظ على جمعية تابعة لجماعة الإخوان بدمياط وزارة التضامن الاجتماعى
دمياط عبده عبد الباري
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توجهت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط إلى مقر جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدمياط، بالتنسيق مع قسم شرطة ثان دمياط لتسلم مقر الجمعية المتحفظ عليها، طبقا  لقرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس، بالتحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع دمياط، بعدما تبين للجنة أن أعضاء مجلس إدارة فرع الجمعية من بينهم أعضاء فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المحظورة، وأن جمعية رسالة الأم لم يتبين حتى الآن من التحريات أن لها أى علاقة بالجماعة المحظورة.

وأعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، فى وقت سابق أن قرار التحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدمياط، ليس له أى علاقة من قريب أوبعيد بجمعية «رسالة للأعمال الخيرية» المعروفة والمتداول اسمها بوسائل الاعلام، مؤكدا أنه تبين للجنة أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية بدمياط من بينهم أعضاء فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المحظورة، بينما جمعية رسالة الشهيرة ليس لها أى علاقة بالجماعة المحظورة.

كما سبق وتقدم الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بطلب  لوزارة التضامن الاجتماعى لتغيير اسم الجمعية بدمياط نظرا لتشابه اسمها مع اسم الجمعية، وهو ما يضر بمصالح الجمعية المركزية.


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