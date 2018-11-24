كاتب سلسلة أفلام "شريك" و"قراصنة الكاريبى" متهم بالعنصرية بسبب تغريدة

كتبت - سالى حسام

تلقى كاتب سلسلة أفلام "شريك" و"قراصنة الكاريبى" اتهامات بالعنصرية بعدما استخدم كلمة "زنجى" فى تغريدة على تويتر.

وبحسب موقع "ديلى بيست"، فإن الكاتب تيرى روسيو، كان استخدم الكلمة فى تغريدة معارضة للتطعيمات الإجبارية، ومدافعا فيها عن الأباء الذين يرفضون تطعيم أبنائهم بقوة القانون.

وقال روسيو فى التغريدة "قلبى مع كل أباء الأطفال الذين دمرهم التطعيم والذين عليهم تحمل التعليقات من الجهلاء، إن معارضة التطعيم الآن تشبه مناداة شخص ما بأنه زنجى".

وعندما حاول أحد الصحفيين الرد على روسيو قائلا "من فضلك لا تستخدم هذه الكلمة مجددا" عاد روسيو مؤكدا أن "الوصمة التى يلقاها الأباء الذين يرفضون تطعيم أبنائهم تشبه الوصفة التى لاقاها الأمريكيون الأفارقة".

البعض دافع عن روسيو قائلين إن سياق التغريدة واضح وأنه لا يدعم العنصرية بل استخدم كلمة عادة ما تستخدم فى الشتائم العنصرية تعبيرا عن السمعة السيئة التى يلقاها الأباء الذين يرفضون تطعيم أبنائهم.

فيما قال أخرون، إن روسيو باعتباره رجلا أبيض لا يحق له استخدام الكلمة العنصرية أبدا.