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قوافل طبية للكشف عن فيروس سي بالمواقع الشرطية

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:51 م
قوافل طبية للكشف عن فيروس سي بالمواقع الشرطية قوافل طبية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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أعدت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية للمرور على قسم مركز شرطة (شبين القناطر) لفحص المودعين بحجز المركز، وتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية وسحب عينات لعدد من المحتجزين.

فى سياق مُتصل قامت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع الشئون الصحية بإعداد قافلة طبية لفحص العاملين من أعضاء هيئة الشرطة بشرطة ميناء الإسكندرية، وعقب التنسيق مع الجهات المعنية، تم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية وسحب العينات من العاملين بالإدارة .

جاء ذلك فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية - للقضاء على فيروس (C) وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون المركزية بالمراكز والأقسام ، وخاصةً الرعاية الصحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة بشقيها الوقائى والعلاجى.

 


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