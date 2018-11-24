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فيديو وصور.. خروج جرار قطار الزقازيق طنطا عن القضبان بمحطة السنطة بالغربية

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:07 م
فيديو وصور.. خروج جرار قطار الزقازيق طنطا عن القضبان بمحطة السنطة بالغربية خروج قطار عن القضبان
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت محطة قطارات السنطة بمحافظة الغربية، منذ قليل خروج جرار القطار رقم 244 القادم من الزقازيق والمتجه إلى طنطا عن القضبان داخل المحطة، مما أدى إلى تعطل حركة القطارات فى القادم من الزقازيق إلى طنطا ومن طنطا إلى الزقازيق – بورسعيد.

انتقل اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، ونائبه المحاسب أحمد المغاورى سليمان، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

كما تم إخطار منطقة سكك حديد وسط الدلتا، لإستدعاء ونش لرفع الجرار على القضبان مرة أخرى.

 

خروج جرار قطار الزقازيق طنطا عن القضبان (1)
 

 

خروج جرار قطار الزقازيق طنطا عن القضبان (2)
 

 

خروج جرار قطار الزقازيق طنطا عن القضبان (3)
 

 

خروج جرار قطار الزقازيق طنطا عن القضبان (4)
 

 

خروج جرار قطار الزقازيق طنطا عن القضبان (5)
 

 

خروج جرار قطار الزقازيق طنطا عن القضبان (6)
 

 


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