فيديو.. "اليوم السابع" داخل مراكز تصويت الانتخابات البرلمانية بالبحرين

رسالة المنامة: مصطفى عنبر





يستمر توافد الناخبون البحرينيون على مقار مراكز التصويت فى الانتخابات الميابية والبلدية 2018، وسط حضور جماهيرى كبير يجسد وعى الشعب البحرينى بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية

واستقبل 14 مركزا عاما ونحو 40 مركزا فرعيا من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة، نحو 365 ألفا من الناخبين المؤهلين لهذا الاستحقاق منذ الساعة الثامنة صباح اليوم.

وكان قد تمت دعوة مواطني المملكة للتوجه صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية من بين نحو 293 مترشحا تقدموا للمنافسة للاستحقاق النيابي، و137 للاستحقاق البلدى.