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فتح مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:34 م
فتح مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن إدارة الحركة بالميناء قررت فى الواحدة ظهر اليوم السبت، فتح البوغاز بعد حسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التى تسمح بدخول وخروج السفن من والى الميناء بشكل آمن .

وأضاف فى بيان، اليوم السبت، إنه بدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها وقد بلغ عددها 35 سفينة .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والى الميناء بشكل آمن .

 

 

 


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