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فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى السنغال 11 ديسمبر المقبل

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:00 ص
فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى السنغال 11 ديسمبر المقبل اقتراع _ صورة أرشيفية
دكار /أ ش أ/
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أعلنت الإدارة العامة للانتخابات فى السنغال، أن فتح الباب الترشح للانتخابات الرئاسية السنغالية المقررة يوم 25 فبراير 2019 سوف يبدأ يوم 11 ديسمبر المقبل.

ونقل (راديو دكار) الذى أورد النبأ مساء اليوم الجمعة، عن متحدث رسمى باسم الجهاز الحكومى السنغالى للانتخابات: إن فتح باب الترشح سيبدأ فى الحادى عشر من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الـ 26 من نفس الشهر.

وطالب المسؤول السنغالى المرشحين التقدم باسم أحزاب أو ائتلافات حزبية أو كيان مستقل بشكل قانوني، وأن على الائتلافات الحزبية إخطار المجلس الدستورى باسم الائتلاف فى أجل اقصاه العاشر ديسمبر المقبل.

 


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