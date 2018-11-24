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غدًا.. "اقتصادية البرلمان" تناقش اتفاقية منظمة العمل الدولية لخلق الوظائف

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:05 ص
غدًا.. "اقتصادية البرلمان" تناقش اتفاقية منظمة العمل الدولية لخلق الوظائف مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح
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تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018-2021 والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/4/2018.

 

كما تناقش اللجنة، يوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 1/9/2018.

 

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2018.

 

وتستمع اللجنة فى اجتماعها المُقرر له الثلاثاء المقبل إلى بيان عن برنامج عمل وزارة وزير قطاع الأعمال العام، وفى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الواردة ببرنامج الحكومة، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

 


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