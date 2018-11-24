غدا حملة للتوعية بفيروس سي بـ "نوعية طنطا"

الغربية مصطفى عادل

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة طنطا غداً الأحد حملة توعوية بفيروس ( c) في تمام الساعة 11 صباحاً تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور السيد مزروع عميد الكلية ، تأتي الندوة تمهيداً للحملة القومية لمكافحة فيروس سي برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور حسان رشيد وكيل كلية التربية النوعية لشئون البيئة وخدمة المجتمع إلى أن الحملة تستهدف توعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية بفيروس سي ، حيث سيقوم الدكتور جمال قاسم أستاذ الفيروسات بكلية الطب بالجامعة بالتعريف بأسباب المرض ومخاطره وسبل الوقاية والعلاج منه.