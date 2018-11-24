غدا.. انطلاق فعاليات الدورة 22 لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات

كتب مصطفى عبد التواب

تنطلق غدا الأحد، فعاليات الدورة ال22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالاتCairo ICT، حيث تنطلق الدورة الحالية تحت شعار "قيادة التحول الرقمي" بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى.

وتعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، هى المسئولة عن الجناح الحكومى بالدورة الحالية من المعرض، كما يشارك بالمؤتمر عدداً من الوزراء وممثلي المؤسسات العامة والخاصة

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن فكرة التحول الرقمى قد تسيطر علي الدورة الحالية من المعرض، وذلك فى ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتماداً على الوسائل التكنولوجية الحديثة مشيرة أن هذا أصبح يعد توجهاً رئيساً تركز عليه كافة الوزارات والهيئات

ويتضمن المعرض في دورته الحالية عدداً من المعارض الداخلية من أهمها المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم والمعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا الدفاع والامن والسلامة والمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلى المعرض والمؤتمر الدولي للدفع الإلكتروني والشمول المالي ومعرض و مؤتمر المدن والمجتمعات الذكية ويشارك بالدورة الحالية من المعرض أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة.