غدا.. الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بأصول الدين بطنطا

كتب - إسماعيل رفعت

دعت وزارة الأوقاف، جموع الأئمة ، والمثقفين ، والباحثين ، والواعظات ، لزيارة معرض الكتاب الذي تقيمه وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا.

و يقدم المعرض 25% خصمًا على جميع إصدارات ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من التفسير والأحاديث النبوية والقدسية ، وأمهات الكتب , وكتب التراث , والموسوعات , والإصدارات الحديثة , والترجمات باللغات المختلفة , و50% خصما على cd ,مع هدايا قيمة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وذلك في الفترة 25 – 29 نوفمبر 2018م .