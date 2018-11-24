video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بأصول الدين بطنطا

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:46 م
غدا.. الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بأصول الدين بطنطا وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
دعت وزارة الأوقاف، جموع الأئمة ، والمثقفين ، والباحثين ، والواعظات ، لزيارة معرض الكتاب الذي تقيمه وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا.
 
 
 
و يقدم المعرض 25% خصمًا على جميع إصدارات ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من التفسير والأحاديث النبوية والقدسية ، وأمهات الكتب , وكتب التراث , والموسوعات , والإصدارات الحديثة , والترجمات باللغات المختلفة , و50% خصما على cd ,مع هدايا قيمة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وذلك في الفترة 25 – 29 نوفمبر 2018م .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأوقاف": مؤتمر يناير يتبنى بناء شخصية الأئمة والوعاظ

وزاره الاوقاف

الشئون الاسلامية

طنطا




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة