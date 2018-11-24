video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عودة المياه لمنطقة زهراء المعادى بعد إصلاح كسر ماسورة الصرف الرئيسية

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:15 م
عودة المياه لمنطقة زهراء المعادى بعد إصلاح كسر ماسورة الصرف الرئيسية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي  وعودة المياه إلى منطقة زهراء المعادى، حيث انفجرت الماسورة نتيجة كسر خط طرد 600 بواسطة أوناش تستخدم في عملية الحفر ، بقطعتي أرض محفورتين على عمق 4 أمتار ، وذلك بالتنسيق بين حي البساتين  وشركة الصرف الصحي، مؤكدا على أهمية التحرك السريع فى مثل هذه الأحداث ، لأنه يعكس مدى استعداد وجاهزية الاجهزة التنفيذية بالأحياء  وقدرتها علي التعامل الفورى.
 
 
وأكد المحافظ على قدرة الأحياء على التعامل مع أى طارئ يحدث، خاصة بعد التعليمات الموجهة إلى رؤساء الأحياء بالتعاون مع غرفة العمليات والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشارع القاهرى على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ يعرقل حياة المواطن أو أى مخالفة أو إشغالات داخل شوارع القاهرة.
 
 
من جهته، قال اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، ، إنه تم عمل إحضار6 سيارات لشفط المياه، وتصليح الكسر المتسبب فى تسريب المياه بالتعاون مع شركة الصرف الصحي وتم ضبط وإحضار المقاول المتسبب فى كسر الماسورة وتم إعادة الشئ إلى أصله .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوء الأحوال الجوية يؤخر اقلاع رحلتين للسعودية والكويت من مطار القاهرة

غدا.. انطلاق فعاليات الدورة 22 لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات

القاهرة

المياه

مياه الشرب

اخبار القاهرة




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر فى خط زهراء المعادى

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر فى خط زهراء المعادى

مصدر بـ"التموين": توريد الأرز المستورد بعد طهى العينات وتوافق طعمه مع المحلى

مصدر بـ"التموين": توريد الأرز المستورد بعد طهى العينات وتوافق طعمه مع المحلى

صعود وهبوط فى بورصة المدربين.. إقالة كارتيرون من الأهلى.. ميمى عبد الرازق يرحل عن المصرى.. حلمى يعتذر للطلائع.. فييرا على "كف عفريت".. ظهور أول للبلجيكى لوك إيميل.. جونيس والعشرى والنحاس "أبطال الانتفاضة"

صعود وهبوط فى بورصة المدربين.. إقالة كارتيرون من الأهلى.. ميمى عبد الرازق يرحل عن المصرى.. حلمى يعتذر للطلائع.. فييرا على "كف عفريت".. ظهور أول للبلجيكى لوك إيميل.. جونيس والعشرى والنحاس "أبطال الانتفاضة"

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

بعد اقترابه من تحقيق المليار دولار .. سونى تطرح جزأين قادمين لـ Venom

بعد اقترابه من تحقيق المليار دولار .. سونى تطرح جزأين قادمين لـ Venom

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال على غزال للأهلى

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال على غزال للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة