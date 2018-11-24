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"عاطل " أكتوبر سقط فى قبضة الشرطة قبل ترويج 60 جرام "استروكس "

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:00 ص
"عاطل " أكتوبر سقط فى قبضة الشرطة قبل ترويج 60 جرام "استروكس " مواد مخدرة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 60 جرام من مخدر الاستروكس بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، إلى اتجارعاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم ، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 60 جرام من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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