"عاطل " أكتوبر سقط فى قبضة الشرطة قبل ترويج 60 جرام "استروكس "

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 60 جرام من مخدر الاستروكس بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، إلى اتجارعاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم ، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 60 جرام من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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