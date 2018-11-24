"عاطل " أكتوبر سقط فى قبضة الشرطة قبل ترويج 60 جرام "استروكس "

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 60 جرام من مخدر الاستروكس بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، إلى اتجارعاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم ، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 60 جرام من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.