ضبط 107 هاربين من أحكام قضائية وتنفيذ 1145 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1145 حكمًا متنوعًا منها 848حكمًا جزئيا و26 حكم مستأنف و244 حكم غرامات، 25 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10050 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 107 متهمين هاربين محكوم عليهم؛ وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.