ضبط عاطلين وراء ترويج الأقراص المخدرة بأوسيم وإصابة أحدهما خلال مطاردته

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بأوسيم، وأسفرت مطاردتهما عن إصابة أحدهما بطلق نارى خلال مبادلته إطلاق النار مع القوة الأمنية.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أوسيم للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى شخصين بحوزتهما دراجة نارية، وتبين أنهما " محمد.ع" و"مصطفى.ع" عاطلين، وراء ترويج الأقراص المخدرة على عملائهما بأوسيم.

وأثناء مطاردة المتهمين أطلق المتهم الأول عيار نارى من فرد خرطوش، مما دفع رجال المباحث لمبادلته إطلاق الرصاص مما أسفر عن إصابته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.