ضبط رجل أعمال بالإسكندرية هارب من 98 سنة سجن وديون 19 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط صاحب قرية سياحية بمحافظة مطروح ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليه فى 127 حكم حبس فى قضايا "شيكات ، تبديد، نصب " بلغ إجمالى مدد العقوبات فيها 98 سنة حبس ، وكفالات بلغت 178 ألف جنيه ، ومديونية بلغت 19 مليون جنيه ) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه أثناء تردده على (منطقة المعمورة) بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزة .

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بجنوب سيناء وقوات الأمن المركزى فى ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات .

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة رأس سدر - تواجد المحكوم عليه الهارب "سامى . س . م " ومُقيم وادى سدر - دائرة القسم ، مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد ، وغرامة 10 آلاف جنيه فى قضية مخدرات بمحل إقامته .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بالحكم الصادر ضده .