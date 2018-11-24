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ضبط جميع المتهمين بخطف طفل للحصول على فدية بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:30 م
ضبط جميع المتهمين بخطف طفل للحصول على فدية بمدينة 6 أكتوبر الطفل المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط جميع المتهمين المتورطين فى خطف طفل بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ عددهم 4 أشخاص، وكشفت التحريات أن المتهمين احتجزوا الطفل بشقة ملك أحدهم، وطلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفييد خطف مجهولين لطفل يدعى "أحمد.ح" يبلغ من العمر 3 سنوات، وتلقى أسرته اتصالا من خاطفيه، يطلبون فدية مقابل إطلاق سراحه.

ومن خلال تكثيف التحريات توصل العقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية، إلا أن 4 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتهزوا فرصة لهو الطفل أمام مسكنه، واختطفوه، ثم احتجزوه بشقة ملك أحدهم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من ضبط المتهمين، وتحرير الطفل، وإعادته لأسرته.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام المقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة مباحث أكتوبر، بارتكاب الواقعة طمعا فى الحصول على فدية من أسرة الطفل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء محمد عبد التوب، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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