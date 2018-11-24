صور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل حاكم محافظة "آيتشى" اليابانية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ "هيدياكى أومورا" حاكم محافظة " آيتشى" اليابانية والوفد المرافق له، على هامش ملتقى التنوع البيئى والبيولوجى المنعقد بشرم الشيخ، والذى يستمر حتى 29 نوفمبر الجارى، ورحب المحافظ بالضيف اليابانى الذى يزور شرم الشيخ ومصر لأول مرة.

وأكد المحافظ، عمق العلاقات المصرية اليابانية، التى تتميز بالتفاهم والتعاون المثمر، معبرًا عن إعجابه الشديد بالتكنولوجيا اليابانية، مضيفًا أن التعليم اليابانى يشغل مركزًا متقدمًا جدًا داخل مصر عامة وجنوب سيناء خاصة، حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يايانية بطور سيناء العاصمة، بدأ الدراسة بها من العام الدراسى الحالى، بالإضافة لوضع حجر أساس مدرسة مصرية يابانية أخرى بشرم الشيخ.

ومن جانبه، أعرب محافظ آيتشى عن سعادته البالغة بلقائه بمحافظ جنوب سيناء، وعن إعجابه الشديد لما رآه بمدينة شرم الشيخ الساحرة، ووصف العلاقات المصرية اليابانية بالأصالة، موضحًا وجود تعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية إلى اليابان قبل 100 عام مضت، وشرح لمحافظ جنوب سيناء مستخدمًا كتيب خاص بالمحافظة اليابانية شرحًا مختصرًا عما تتميز به محافظة أيتشى ومدنها، موضحًا وجود مصنع سيارات تويوتا ضمن مدن المحافظة، بالإضافة لمصانع "الروبوتات" أيضًا، مبديًا استعداد تام للتعاون فى مجال صناعة "الروبوتات"، متمنيا أن تسير مصر على طريق اليابان نفسه فى هذه الصناعة التكنولوجية الهامة.

كما تم الناقش واستعراض رؤى الطرفين حول توقيع بروتوكول توأمه "تأخى" بين مدينة شرم الشيخ وإحدى مدن محافظة آتشيلى التى تتشابه مع شرم الشيخ فى الخصائص والصفات، بعد إعداد مقترح للبروتوكول يتم عرضه على وزارة الخارجية والسفارة اليابانية والمصرية والجهات المعنية.

وقام المحافظ بالشرح على خريطة بمكتبه موقع محافظة جنوب سيناء، ومدنها وأهم ما تتميز به المحافظة، كما قام بتوجيه دعوة مفتوحة للمحافظ اليابانى وأسرته لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين، كما قدم فودة كتابًا به صور عما يتميز به قاع البحر بشرم الشيخ من شعاب مرجانية وأسماك وكائنات بحرية نادرة، قام بتصويرها أحد الفنانين المختصين فى التصوير تحت الماء والمقيم بشرم الشيخ.

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء، المحافظ اليابانى درع المحافظة، وبعض الهدايا التذكارية، منها أحجار كاترين المقدسة، كما تم تنظيم رحلة بحرية للمحافظ اليابانى ومرافقيه للتعرف والاستمتاع بالمناظر الخلابة والكائنات البحرية النادرة.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، واللواء خالد متولى، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح والتنمية.