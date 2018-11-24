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صور.. كر وفر مع تصاعد أعمال العنف فى هايتى للمطالبة بإقالة الرئيس مواز

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:25 ص
صور.. كر وفر مع تصاعد أعمال العنف فى هايتى للمطالبة بإقالة الرئيس مواز تصاعد أعمال العنف فى هايتى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تواصلت أعمال العنف، فى هايتى بعد دعوات للمعارضة للتظاهر فى الشوارع للمطالبة بإقالة الرئيس جوفينيل مواز، على خلفية قضايا فساد واختلاس، حيث أحرق المتظاهرون إطارات السيارات فى الطرقات العامة بحسب صور بثتها وكالة رويترز، وأطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وكان المتظاهرون قد طالبوا خلال مسيرة بالتحقيق فى ما يقولون هو سوء الاستخدام المزعوم لصناديق بتروكاريبى برعاية فنزويلا.

يذكر أن  قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، شارك فيها الآلاف فى هايتى منتصف الشهر الماضى، بشأن فضيحة فساد وطالب بعض المحتجين باستقالة الرئيس جوفينيل مواز.

واتهم تقرير لمجلس الشيوخ فى هايتى مسؤولين حكوميين سابقين بالاختلاس واستغلال السلطة والتزوير فى برنامج قرض شمل شركة بيتروكاريبى الفنزويلية إبان إدراتى الرئيسين السابقين رينيه بريفال وميشال مارتيلى خلال الفترة بين عامى 2008 و 2016.

وتعهد مواز فى خطاب ألقاه بإجراء محاكمة لكشف خبايا أموال البرنامج المفقودة، وقال زعماء للمعارضة إنهم لا يعتقدون أن محاكمة نزيهة ستكون ممكنة بينما لا يزال مواز فى السلطة لصلاته بالرئيس السابق مارتيلى.

اشعال النيران فى محطة وقود
اشعال النيران فى محطة وقود

 

اعتقال عدد من المتظاهرين
اعتقال عدد من المتظاهرين

 

أعمال عنف فى هايتى
أعمال عنف فى هايتى

 

الشرطة تطارد المتظاهرين
الشرطة تطارد المتظاهرين

 

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

 

الشرطة تهاجم المحتجين
الشرطة تهاجم المحتجين

 

الشرطة فى هايتى تتصدى للاحتجاجات
الشرطة فى هايتى تتصدى للاحتجاجات

 

المتظاهرون يشعلون النيران
المتظاهرون يشعلون النيران

 

تعزيزات شرطية
تعزيزات شرطية

 

جانب من أعمال الشغب
جانب من أعمال الشغب

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 


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