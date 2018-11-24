صور.. "عبدالحميد" طفل ببنى سويف يعانى ضمورا بالمخ ويحتاج إلى العلاج

بنى سويف أيمن لطفى

"عبدالحميد" طفل فى التاسعة من عمره يعانى منذ ولادته ضمورا بالمخ أفقده النطق والحركة ويحتاج الى نفقات علاج ورعاية شهريا تفوق إمكانات والده المادية.

اليوم السابع التقى رمضان طه عم الطفل ليسرد مأساة ابن شقيقه وقال: نحن 4 أشقاء نقيم بمنزل فى عزبة الوقف التابعة لوحدة أبسوج القروية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، وبيننا اثنان من ذوى الإعاقة فى العقد الثالث من عمرهما، ولم يتزوجا، ولا يعمل منا سوى أخى شحاته الذى أنجبت زوجته أربعة أطفال أحدهم وهو "عبد الحميد شحاته طه" كان يعانى من نوبات تشنجات بعد شهرين من ولادته نتيجة ترك الطبيب زوجة أخى أكثر من عشر ساعات تتألم لإصراره على توليدها بشكل طبيعى برغم لجوئه إلى إجراء قيصرية لها بعدما كادت أن تفقد حياتها .

وأضاف رمضان طه: عرضنا الطفل على أطباء متخصصين فى مركزى الفشن ببنى سويف و مغاغة بالمنيا، وكذلك مستشفى جامعة بنى سويف، كما سافرنا به إلى مستشفى أبوالريش بالقاهرة وتبين بعد الفحص وإجراء الأشعة اللازمة، إصابته بضمور فى المخ، وبدأنا رحلة علاج بالأدوية والجلسات على مدى السنوات الماضية وبرغم ذلك مازال فاقدا للنطق والحركة ولا يستطيع الجلوس أو إمساك أى شىء بيديه .

وتابع عم الطفل: بلغ نجل شقيقى تسعة أعوام وما زالت حالته الصحية كما هى، بل وبدأت قدماه ويداه فى الإنحناء، وتتولى عمته "من ذوى الإعاقة" إطعامه بيدها ولا يأكل سوى لحوم وخضراوات مطهوة لانه لا يستطيع تناول طعام آخر ، ويحتاج إلى أدوية " أقراص وحقن "ولا يمكنه الاستغناء عنها ويصل ثمنها إلى اكثر من 700 جنيه علاوة على قيمة المتابعة وكشف طبيب المخ والأعصاب، وكذلك 300 جنيه حفاظات أطفال .

واردف رمضان طه : إن راتب شقيقى الأكبر لا يكفى احتياجات أسرته المكونة من زوجة لا تعمل و أربعة أبناء بينهم طفل مريض يحتاج شهريا إلى ما يقارب 1000 جنيه، واثنان فى مراحل التعليم، ورضيع، كما أننى أعمل بالرزق المقسوم لأسهم معه فى نفقات شقيقين من ذوى الإعاقة .

واستطرد قائلا : " منذ عامين قدمت الأوراق المطلوبة لحصول الطفل على معاش وضاعت الأوراق فى الشؤون الاجتماعية بمركز الفشن نتيجة الإهمال، ما دفعنى إلى اصطحاب الطفل فى شهر فبراير الماضى إلى القومسيون الطبى بمدينة بنى سويف العاصمة وبعدما فحصه الأطباء اعطونى استمارة بها إسم الطفل وتوجهت بها الى الشؤون الاجتماعية بالفشن لاستكمال اجراءات حصوله على معاش، يسهم مع راتب والده فى نفقات علاجه ورعايته واحتياجات الأسرة، وما زلنا ننتظر. للتواصل ت / 01100393940



الزميل أيمن لطفى يحمل الطفل المريض



الطفل المريض عبدالحميد شحاته



الطفل عبدالحميد شحاته