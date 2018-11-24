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صور سيلفى وحديث مرح بين ولى عهد أبو ظبى وشباب فى أحد المطاعم

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:53 ص
صور سيلفى وحديث مرح بين ولى عهد أبو ظبى وشباب فى أحد المطاعم ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد رضا
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لاتزال أصداء زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، للإمارات العربية المتحدة، موجودة ومتداولة بين الشعب الإماراتى على مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن المشهد البارز اليوم ليس متعلق بشكل مباشر بولى العهد السعودى، لكنه مرتبط بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

وظهر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، فى مقطع فيديو مقتضب على هامش استقباله للأمير محمد بن سلمان، فى أبو ظبى، بأحد المطاعم العامة، وهو يصافح الشباب ويلتقط معهم صور سيلفى، ويجرى معهم حديثًا، وقد علقت صفحة العائلة الملكية الإماراتية - وهى أول حساب مختص بعرض كل ما يخص دولة الإمارات - على الفيديو "سيدى محمد بن زايد محادثاً ويلتقط صور تذكارية مع المتواجدين فى مطعم جبريانى فى ياس مارينا، أبو ظبى"، فيما يظهر فى الخلفية ولى العهد السعودى والوفد المرافق له، والوفد المرافق لولى عهد أبو ظبى.

ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد
ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد

ويذكر أنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين، إضافة إلى التحديات والتهديدات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط، كما وشهدت الزيارة العديد من مظاهر الاحتفال بقدوم الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، حيث اكتسى برج خليفة بعلم المملكة العربية السعودية.

وعبر الشيخ محمد بن زايد، عن سعادته بتلك الزيارة قائلا "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخى الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا.. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا فى المملكة العربية السعودية".

سيلفى ولى عهد أبوظبى مع الشباب فى أحد المطاعم
سيلفى ولى عهد أبو ظبى مع الشباب فى أحد المطاعم

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