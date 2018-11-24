صور.. زيارات من كل الجنسيات.. توافد مئات السياح على معبد الكرنك

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

شهد معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، توافد مئات السائحين الأجانب من مختلف أنحاء العالم لتفقد الآثار الموجودة فى المعبد، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية والطبيعة الخلابة فى عاصمة السياحة العالمية، وذلك مع انطلاق الموسم السياحى الشتوى الجديد، والذى تستعد له المحافظة على قدم وساق ويحمل بشائر خير جديدة للمحافظة .

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز" للأنباء، فإن توافد السائحين من مختلف عواصم العالم على معابد الكرنك والأقصر والمقابر الملكية فى البر الغربى لرؤية الحضارة الفرعونية .



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك



توافد مئات السياح على معبد الكرنك