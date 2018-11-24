صور.. "بسنت وشروق" شقيقتان تعيشان بمنزل لا يصلح للسكنى ويحتاجان إلى علاج

كتب الأمير نصرى

3 أشقاء توائم مثل الملاك "بنتين وولد" كانوا فى أحسن حال بفضل رعاية أمهم لهم، ولكن بدأت المأساة بعد مرض الأم بالسرطان ووفاتها وتركها أبناءها للأب الذى لم يكن يعرف معنى الأبوه حيث تركهم بعد وفاتها وباع أثاث البيت، وذهب الابناء فى ذل وانكسار يبيتون فى كل بيت عند أقربائهم يوما ويتنقلون كالرحالة.

"بسنت وشروق وأحمد" 3 أشقاء توائم يقيمون فى 13 شارع مصطفى هوله – عمرانيه غربيه – الجيزة، وقد توفت والدتهم منذ 3 سنوات بسبب مرض السرطان وورم فى المخ، وهم فى الصف الثالث الإعدادى، وبعدها، بدأوا يبيتون عند أحد أقربائهم ثم التحقت الشقيقتان بالثانوية الزراعية وشقيقهم بكلية الحقوق، وتفاجأ الابناء بأن الأب باع أثاث الشقة وعليه ديون لصاحبها فأخذوا ملابسهم واستأجروا غرفتين وهم لا يملكون جنيها واحدا، ليناموا على الأرض فى برد الشتاء دون غطاء، لضيق ذات اليد ولانهم صغار فى السن ولا دخل لهم.

شروق قالت لـ"اليوم السابع" :"بعدما تخلى عنا والدنا استأجرنا غرفتين لا نملك ثمن إيجارهما كما لا يوجد بهما أى أثاث فاتجهت للعمل بمطبخ أحد المستشفيات منذ شهر فأنزلقت قدمى وسقطت على الأرض فأصبت بتمزق فى الأربطة وأصبحت قعيدة بالبيت".

أما "بسنت" فقد قالت: "أنا مصابة بورم فى المبيض وكنت أخذ علاج فى مستشفى 57 واحتاج لفحص طبى على المبيض وغسالة لانى مصابة بحساسيه كما أننا نحتاج لملابس ومديونين ب 10 آلاف جنيه ونفسنا نكمل تعليمنا، وأخى أحمد يحتاج لملابس ومصاريف للجامعه فهو يذهب 3 أيام فى الأسبوع للجامعة والثلاثة الأخرى للعمل ولكن الأجر ضعيف لا يسد مطالبنا".

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تآكل حوائط الغرفة



تآكل حوائط الغرفة



حمام الشقة



حمام الشقة



يد بسنت المصابة



ينامون على الأرض



ينامون على الأرض