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صور.. انطلاق التصويت فى الانتخابات المحلية بتايوان

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:44 ص
صور.. انطلاق التصويت فى الانتخابات المحلية بتايوان طابور انتخابى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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فتحت مراكز الاقتراع فى تايوان أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم السبت، للتصويت فى الانتخابات المحلية بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" .

تخوض حكومة تايوان اختباراً للثقة فى الانتخابات المحلية، حيث تواجه الرئيسة تساى إينغ وين ضغوطاً متزايدة من الصين ونقداً لتباطؤ أجندتها الإصلاحية.

ويقول مراقبون إن انتخابات رؤساء البلديات والانتخابات الفرعية التى تجرى اليوم السبت، قد تكون مقياساً لانتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى فى عام 2020.

وتزايد قلق الصين من أن تسعى تساى للاستقلال رسمياً وكثفت ضغوطها للتأكيد على سيادتها على الجزيرة، وتعتبر بكين تايوان التى تتمتع بالحكم الذاتى جزءاً من الصين وتعهدت باستخدام القوة عند الضرورة لإبقاء الجزيرة تحت سيطرتها.

وفى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حثت تساى الشعب على التصويت لصالح ديمقراطية تايوان، وحشدت الدعم لحزبها من أجل تعزيز الطاقة من أجل الإصلاح والتقدم.

وتجرى الانتخابات على أكثر من 11 ألف مقعد فى المجالس البلدية والمقاطعات والبلديات والقرى، ومدينة كاوهسيونغ بجنوب البلاد من الساحات الانتخابية المهمة للحزب الديمقراطى التقدمى الحاكم الذى سيطر على المدينة على مدى عقدين.

انطلاق الانتخابات المحلية فى تايوان
انطلاق الانتخابات المحلية فى تايوان

 

بد ءالانتخابات المحلية فى تايوان
بد ءالانتخابات المحلية فى تايوان

 

رئيس تايوان تشارك فى الانتخابات
رئيس تايوان تشارك فى الانتخابات

 

رئيسة تايوان تدلى بصوتها
رئيسة تايوان تدلى بصوتها

 

سيدة تدلى بصوتها
سيدة تدلى بصوتها

 

 


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