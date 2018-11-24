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صور.. إضراب عام لنقابات العمال فى تونس للمطالبة بزيادة الأجور

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:12 م
صور.. إضراب عام لنقابات العمال فى تونس للمطالبة بزيادة الأجور إضراب عام فى تونس
كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)
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أضرب عدد كبير من العمال التونسيين اليوم السبت، عن العمل وذلك للمطالبة بزيادة الأجور بعد إعلان الحكومة أنها ستسعى للحصول على اتفاق دفع حقيقى.

 

ونظم حوالى 650 ألف عامل فى القطاع العام إضراباً وانضم الآلاف إلى الاحتجاجات فى تونس أول أمس الخميس، بسبب رفض الحكومة رفع الأجور وسط تهديدات من جهات إقراض دولية بالتوقف عن تمويل الاقتصاد التونسى.

الاتحاد العام التونسى
الاتحاد العام التونسى للشغل

وبعد الضغط على الحكومة وافق الاتحاد العام التونسى للشغل على خطط لإضراب على الصعيد الوطنى التى تشمل الموظفين العموميين والشركات الحكومية فى 17 يناير.

 

وأقر رئيس الوزراء يوسف شاهد بأن الأجر يمثل قضية لكنه أضاف أن أى اتفاق يجب أن يأخذ فى الاعتبار المالية العامة.

 

وقال شحادة للبرلمان "هناك مشكلة حقيقية فى تراجع القوة الشرائية والتضخم المرتفع وتراجع الخدمات العامة ستكون أولوياتنا في الفترة القادمة."

 

إضراب التونسيين
إضراب التونسيين

 

الإضراب العام فى تونس
الإضراب العام فى تونس
 
 
جانب من الإضراب
جانب من الإضراب
 

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